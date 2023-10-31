єВідновлення: как будет происходить компенсация за сделанный за свой счет ремонт

С января 2024 года граждане смогут получить компенсации за сделанный за свой счет ремонт жилья, которое было повреждено в результате войны рф против Украины.

Фото: mind.ua

Как ранее мы писали, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выплатах гражданам, которые отремонтировали разрушенное жилье за свой счет.

Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк пояснила, как будет происходить компенсация за сделанный за свой счет ремонт в рамках єВідновлення.

По ее словам, с января 2024 года граждане смогут получить компенсации за сделанный за свой счет ремонт жилья, которое было повреждено в результате войны рф против Украины.

«То есть люди, которые тратили свои собственные средства или брали в долг у банка на восстановление своего жилья, получат от государства соответствующую компенсацию. Эта программа будет работать аналогично первому этапу программы єВідновлення, то есть будет чек-лист с указанием стоимости поврежденного элемента. Это будет средняя стоимость, которую в своем постановлении утвердило правительство во избежание злоупотреблений и чтобы был единый подход возмещений. Также нужно будет иметь фотофиксацию повреждений на момент начала ремонта», - сообщила она.

Также Шуляк отметила, что для получения компенсаций этого не нужно собирать чеки. Достаточно иметь фотофиксацию повреждений на момент начала ремонтных работ. Подать заявку на получение компенсации можно через Дію. Порядок подачи документов аналогичен как подавать по программе єВідновлення по разрушенному жилью.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, Верховная Рада на заседании 5 октября приняла в целом в качестве закона законопроект 10063 о расширении форм предоставления компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий.

Также мы подробно писали об этом документе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.