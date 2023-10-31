Кабмин утвердил Стратегию реформирования школьного питания до 2027 года

Цель реализации реформы — обеспечить разнообразное, сбалансированное и качественное питание в учебных заведениях, способствуя социальной защите уязвимых групп населения и формируя навыки здорового питания среди детей и взрослых.

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Кабинет Министров утвердил Стратегию реформирования системы школьного питания на 2023-2027 годы. Соответствующее распоряжение №990-р от 27 октября 2023 года опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что принятие этого документа является одним из важнейших шагов в процессе изменения и переформатирования системы организации питания в учебных заведениях и обеспечении детей качественной и питательной пищей.

В ближайшие годы Стратегия должна стать «дорожной картой» реализации реформы для всех ее участников — от центральных органов исполнительной власти до представителей органов местного самоуправления. На ее основе общины могут разработать региональные стратегии введения изменений на местах.

Утвержденный документ базируется на ряде нормативно-правовых актов: Конституции Украины, Законе Украины «Об образовании», Указе Президента Украины «О Национальной стратегии развития безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе», Концепции реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования «Новая украинская школа» и т.д.

Стратегия определяет план действий на 2023-2024 годы, приоритетные направления работы до 2027 года и операционные задачи. В частности, речь идет о четырех стратегических целях реформы:

достаточность финансового ресурса у заказчиков для закупок пищевых продуктов или услуг по организации питания;

восстановление и модернизация пищеблоков учебных заведений с использованием новейших технологических процессов, улучшение показателей энергоэффективности;

обеспечение органов местного самоуправления и учебных заведений достаточным штатом квалифицированных работников, которые качественно и безопасно организуют питание и способствуют формированию у учеников здоровых пищевых привычек;

сознательный выбор украинцами здорового питания.

«Стратегическая цель реализации четырех целей реформы - обеспечить разнообразное, сбалансированное и качественное питание в учебных заведениях, способствуя социальной защите уязвимых групп населения и формируя навыки здорового питания среди детей и взрослых», - подчеркнули в правительстве.

Среди показателей достижения стратегической цели:

уменьшение процента ожирения среди детей младше 18 лет;

уровень удовлетворенности учащихся питанием в учебных заведениях;

изменение пищевых предпочтений детей школьного возраста;

увеличение количества учеников, питающихся в учебных заведениях;

увеличение количества комплексно модернизированных или восстановленных пищеблоков.

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