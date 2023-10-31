Кабмін затвердив Стратегію реформування шкільного харчування до 2027 року

Мета реалізації реформи — забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в закладах освіти, сприяючи соціальному захисту вразливих груп населення та формуючи навички здорового харчування серед дітей і дорослих.

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Кабінет Міністрів затвердив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки. Відповідне розпорядження № 990-р від 27 жовтня 2023 року опубліковано на сайті уряду.

Зазначається, що ухвалення цього документу є одним з найважливіших кроків у процесі зміни та переформатування системи організації харчування в закладах освіти й забезпечення дітей якісною та поживною їжею.

На найближчі роки Стратегія має стати «дорожньою картою» реалізації реформи для всіх її учасників — від центральних органів виконавчої влади до представників органів місцевого самоврядування. На її основі громади можуть розробити регіональні стратегії впровадження змін на місцях.

Затверджений документ базується на низці нормативно-правових актів: Конституції України, Законі України «Про освіту», Указі Президента України «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» тощо.

Стратегія визначає план дій на 2023–2024 роки, пріоритетні напрями роботи до 2027 року та операційні задачі. Зокрема, ідеться про чотири стратегічні цілі реформи:

достатність фінансового ресурсу в замовників для закупівель харчових продуктів або послуг з організації харчування;

відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності;

забезпечення органів місцевого самоврядування та закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування та сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок;

свідомий вибір українцями здорового харчування.

"Стратегічна мета реалізації чотирьох цілей реформи - забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в закладах освіти, сприяючи соціальному захисту вразливих груп населення та формуючи навички здорового харчування серед дітей і дорослих", - наголосили в уряді.

Серед показників досягнення стратегічної мети:

зменшення відсотка ожиріння серед дітей віком до 18 років;

рівень задоволеності учнів харчуванням у закладах освіти;

зміна харчових уподобань дітей шкільного віку;

збільшення кількості учнів, які харчуються в закладах освіти;

збільшення кількості комплексно модернізованих або відновлених харчоблоків.

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