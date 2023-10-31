На кордоні з Польщею виявили та вилучили електронні сигарети на суму приблизно 2,5 млн грн

У багажних відділеннях автомобілів знайшли майже 5 тисяч електронних сигарет.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

В пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею виявили електронні сигарети, орієнтовна вартість яких за ринковими цінами становить 2,5 млн гривень. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у вівторок, 31 жовтня.

У ДПСУ розповіли, що на вʼїзд в Україну прибули легковик та два мікроавтобуси. Для проходження контролю водії обрали смугу «зелений коридор».

За інформацією оперативних співробітників автівки скерували на додаткову перевірку.

«У ході спільного з працівниками митниці огляду правоохоронці виявили незадекларований товар. У багажних відділеннях автомобілів жінка та двоє чоловіків переміщували понад 4,9 тис. шт. електронних сигарет. За ринковими цінами їхня орієнтовна вартість становить 2,5 млн гривень», - сказано у повідомленні.

За цими фактами працівники митниці склали протоколи. Сигарети вилучено встановленим порядком.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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