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  1. В Україні

Боротьба із заторами: у Києві пропонують облаштувати парковки біля кінцевих станцій метро

17:30, 31 жовтня 2023
На сайті Київради зареєстрували петицію з пропозицією створення парковок біля кінцевих станцій метро.
Боротьба із заторами: у Києві пропонують облаштувати парковки біля кінцевих станцій метро
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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На сайті Київради зареєстровали петицію щодо облаштування парковок поруч зі столичними кінцевими станціями метро з метою зменшення транспортних заторів у місті.

Зареєстрована петиція №12634 під назвою «Облаштувати паркомісця біля кінцевих станцій метро».

Автор петиції відзначив, що багато мешканців області, які працюють у Києві, вибирають автомобільний транспорт, оскільки не мають можливості залишити свої авто поруч із метрополітеном. Створення парковок біля кінцевих станцій метро, за його словами, може зробити столицю екологічно більш чистою, а також покращити рух на дорогах і зменшити транспортні затори.

Для того, щоб петицію розглянули на відповідному рівні у Київраді, потрібно зібрати не менше 6 тисяч підписів за два місяці. Наразі зібрано понад 400 голосів.

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