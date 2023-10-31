Борьба с пробками: в Киеве предлагают обустроить парковки возле конечных станций метро

На сайте Киевсовета зарегистрировали петицию с предложением создания парковок возле конечных станций метро.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

На сайте Киевсовета зарегистрировали петицию по обустройству парковок рядом со столичными конечными станциями метро с целью уменьшения транспортных пробок в городе.

Зарегистрирована петиция №12634 под названием "Обустроить паркоместа возле конечных станций метро".

Автор петиции отметил, что многие жители области, которые работают в Киеве, выбирают автомобильный транспорт, поскольку не имеют возможности оставить свои авто рядом с метрополитеном. Создание парковок возле конечных станций метро, по его словам, может сделать столицу экологически более чистой, а также улучшить движение на дорогах и уменьшить транспортные пробки.

Для того, чтобы петицию рассмотрели на соответствующем уровне в Киевсовете, нужно собрать не менее 6 тысяч подписей за два месяца. Сейчас собрано более 400 голосов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.