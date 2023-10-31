В Украине увеличивается количество вакансий: какие профессии наиболее востребованы

Рост спроса работодателей на работников свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности в Украине.

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В Украине увеличивается количество вакансий на рынке труда, в частности, наибольший спрос наблюдается на представителей рабочих профессий и сферы торговли. Государственная служба занятости Украины сообщила об этой тенденции на своем официальном веб-сайте.

По данным Государственной службы занятости, в течение сентября 2023 года в базе данных этого органа было зарегистрировано чрезвычайно высокое количество вакансий - 103 тысячи, что является значительным ростом по сравнению с июлем, когда их количество составляло 83 тысячи.

По статистике, больше всего предложений работы было зарегистрировано на Государственной службе занятости в городе Киеве и Львовской области - по 11 тысяч вакансий каждая. Некоторые другие области также демонстрируют положительные тенденции, в частности Днепропетровская область с 5 тысячами вакансий, Киевская с 4 тысячами, и Одесская с таким же количеством.

Представители Государственной службы занятости подчеркивают, что рост спроса работодателей на рабочую силу свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности в Украине. Сравнивая с предыдущими годами, отмечено, что прежнее соотношение в одну вакансию в среднем претендовали 9 человек, в то время как на сегодняшний день на одну вакансию приходится лишь двое кандидатов, которые ищут работу.

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