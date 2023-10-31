Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экс-заместителю председателя Службы судебной охраны Александру Гавришуку сообщено о подозрении из-за переправки уклонистов границу, - ОГП

В Офисе Генпрокурора рассказали, что бывший заместитель председателя Службы судебной охраны предоставлял уклонистам документы от подконтрольных юридических лиц о том, что они водители-перевозчики гуманитарных грузов.

Вместо соцвыплат людям с инвалидностью предлагают предоставлять услугу по обустройству рабочего места, - министр соцполитики объяснила детали

На всех социальных выплат не хватит, потому что международная поддержка имеет свойство иссякать, и к послевоенному восстановлению должны быть привлечены все, - министр социальной политики Оксана Жолнович пояснила, почему пора менять подходы к льготам от государства.

В Высшем совете правосудия находятся 12 366 жалоб на судей

Из них, 2 800 жалоб – это жалобы на одних и тех же судей по одним и тем же основаниям.

«Собирай вещи и поезжай к себе в Донецк» — адвокат грубо не согласился с требованием судьи и получил проблемы

Судья обвинила львовского адвоката в разжигании национальной розни.

Депутаты предлагают провести ротацию военнослужащих

Верховной Раде предлагают обязать командование осуществлять ротацию личного состава в полном составе в случае нахождения личного состава подразделения в зоне боевых действий более 90 суток или санитарных потерь подразделением более 30% от штатной численности личного состава подразделения.

  1. В Украине

В Украине увеличивается количество вакансий: какие профессии наиболее востребованы

20:05, 31 октября 2023
Рост спроса работодателей на работников свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности в Украине.
В Украине увеличивается количество вакансий: какие профессии наиболее востребованы
Источник фото: fp.com.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Украине увеличивается количество вакансий на рынке труда, в частности, наибольший спрос наблюдается на представителей рабочих профессий и сферы торговли. Государственная служба занятости Украины сообщила об этой тенденции на своем официальном веб-сайте.

По данным Государственной службы занятости, в течение сентября 2023 года в базе данных этого органа было зарегистрировано чрезвычайно высокое количество вакансий - 103 тысячи, что является значительным ростом по сравнению с июлем, когда их количество составляло 83 тысячи.

По статистике, больше всего предложений работы было зарегистрировано на Государственной службе занятости в городе Киеве и Львовской области - по 11 тысяч вакансий каждая. Некоторые другие области также демонстрируют положительные тенденции, в частности Днепропетровская область с 5 тысячами вакансий, Киевская с 4 тысячами, и Одесская с таким же количеством.

Представители Государственной службы занятости подчеркивают, что рост спроса работодателей на рабочую силу свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности в Украине. Сравнивая с предыдущими годами, отмечено, что прежнее соотношение в одну вакансию в среднем претендовали 9 человек, в то время как на сегодняшний день на одну вакансию приходится лишь двое кандидатов, которые ищут работу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва