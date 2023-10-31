Правительство внесло изменения в Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет прокурорам

Во вторник, 31 октября, Кабинет министров на заседании внес изменения в порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет прокурорам и другим работникам органов прокуратуры. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Предусмотрено, что к периоду прохождения службы, дающей право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет прокурорам засчитывается время прохождения службы в должностях в органах полиции с присвоением специальных званий полицейским (не ниже специальных званий среднего состава)», - сообщил он.
Отметим, текст постановления еще не был опубликован на сайте КМУ.
Ранее мы писали, что 31 октября Кабинет Министров провел заседание и принял ряд решений.
Напомним, Верховный Суд высказался по поводу распространения гарантий независимости прокурора на военнослужащего, который откомандирован в органы прокуратуры.
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