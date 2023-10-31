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Уряд вніс зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам

16:27, 31 жовтня 2023
Зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам були внесені Кабміном 31 жовтня.
Уряд вніс зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам
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У вівторок, 31 жовтня, Кабінет Міністрів на засіданні вніс зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам та іншим працівникам органів прокуратури. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Передбачено, що до періоду проходження служби, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам зараховується час проходження служби на посадах в органах поліції з присвоєнням спеціальних звань поліцейським (не нижче спеціальних звань середнього складу)», - повідомив він.

Зазначимо, текст постанови ще не опублікували на сайті КМУ.

Раніше ми писали, що 31 жовтня Кабінет Міністрів провів засідання і ухвалив низку рішень.

Нагадаємо, Верховний Суд висловився щодо поширення гарантій незалежності прокурора на військовослужбовця, який відряджений до органів прокуратури.

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