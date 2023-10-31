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  1. В Україні

В Україні збільшується кількість вакансій: які професії найбільш затребувані

20:05, 31 жовтня 2023
Зростання попиту роботодавців на працівників свідчить про поступове відновлення економічної активності в Україні.
В Україні збільшується кількість вакансій: які професії найбільш затребувані
Джерело фото: fp.com.ua
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В Україні збільшується кількість вакансій на ринку праці, зокрема, найбільший попит спостерігається на представників робітничих професій і сфери торгівлі. Державна служба зайнятості України повідомила про цю тенденцію на своєму офіційному веб-сайті.

За даними Державної служби зайнятості, протягом вересня 2023 року в базі даних цього органу було зареєстровано надзвичайно високу кількість вакансій - 103 тисячі, що є значним зростанням порівняно з липнем, коли їх кількість становила 83 тисячі.

За статистикою, найбільше пропозицій роботи було зареєстровано на Державній службі зайнятості в місті Києві і Львівській області - по 11 тисяч вакансій кожна. Деякі інші області також демонструють позитивні тенденції, зокрема Дніпропетровська область з 5 тисячами вакансій, Київська з 4 тисячами, і Одеська з такою ж кількістю.

Представники Державної служби зайнятості підкреслюють, що зростання попиту роботодавців на робочу силу свідчить про поступове відновлення економічної активності в Україні. Порівнюючи з попередніми роками, відзначено, що колишній співвідношення в одну вакансію в середньому претендували 9 осіб, в той час як на сьогоднішній день на одну вакансію припадає лише двоє кандидатів, які шукають роботу.

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