На границе с Польшей обнаружили и изъяли электронные сигареты на сумму около 2,5 млн грн

В багажных отделениях автомобилей нашли почти 5 тысяч электронных сигарет.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей обнаружили электронные сигареты, ориентировочная стоимость которых по рыночным ценам составляет 2,5 млн гривен. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины во вторник, 31 октября.

В ГПСУ рассказали, что на въезд в Украину прибыли легковушка и два микроавтобуса. Для прохождения контроля водители выбрали полосу «зеленый коридор».

По информации оперативных сотрудников автомобили направили на дополнительную проверку.

«В ходе совместного с работниками таможни досмотра правоохранители обнаружили незадекларированный товар. В багажных отделениях автомобилей женщина и двое мужчин перемещали более 4,9 тыс. шт. электронных сигарет. По рыночным ценам их ориентировочная стоимость составляет 2,5 млн гривен», - говорится в сообщении.

По этим фактам работники таможни составили протоколы. Сигареты изъято установленном порядком.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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