Как двигаться в жилой зоне: патрульные Киева напомнили водителям и пешеходам правила

Пешеходам разрешается двигаться в жилой и пешеходной зоне как по тротуарам, так и по проезжей части.

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В патрульной полиции Киева решили напомнить водителям и пешеходам, как нужно двигаться в жилой зоне.

Так, правоохранители пишут, что пешеходам разрешается двигаться в жилой и пешеходной зоне как по тротуарам, так и по проезжей части. Они имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны создавать безосновательных препятствий для их движения.

В жилой зоне запрещается:

транзитное движение транспортных средств;

стоянка транспортных средств вне специально отведенных мест и такое их расположение, что затрудняет движение пешеходов и проезд оперативных или специальных транспортных средств;

стоянка с работающим двигателем;

обучающая езда;

движение грузовых автомобилей, тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме тех, которые обслуживают объекты и граждан, выполняют технологические работы или принадлежат проживающим в этой зоне гражданам).

Напомним, в Киеве спор между водителями закончился разбитым ветровым стеклом одного из автомобилей. Инспекторы выяснили, что водители не смогли разобраться относительно приоритетности проезда в дворовой зоне.

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