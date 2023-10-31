Кабмин внес изменения в Порядок ведения Государственного реестра обременений движимого имущества

Введен механизм, который позволит максимально быстро отражать в Реестре изменения по прекращению обременений на основании судебных решений.

Во вторник, 31 октября, Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок ведения Государственного реестра обременений движимого имущества. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, порядок дополнен положениями, согласно которым к субъектам, уполномоченным на подачу заявлений о прекращении обременения движимого имущества на основании судебных решений, относятся должники или лица, права которых нарушены в результате наличия записи об обременении.

«Введен механизм, который позволит максимально быстро отражать в Реестре изменения по прекращению обременений на основании судебных решений, путем регистрации сведений о прекращении обременения на основании судебного решения регистратором самостоятельно в связи с получением судебного решения в своем электронном кабинете в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами», – сообщил он.

«Теперь если обременение наложено, а позже и снято по судебному решению, убрать такое обременение с дрорм-а можно будет не только по заявлению обременителя (как это сейчас), но и владельца или другого заинтересованного лица», - прокомментировал решение министр юстиции Украины Денис Малюська.

Ранее мы писали, что 31 октября Кабинет Министров провел заседание и принял ряд решений.

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