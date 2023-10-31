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  1. В Україні

Чи має суб'єкт господарювання інформувати податкову про зміну виду діяльності: роз’яснення

23:40, 31 жовтня 2023
У разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік, крім змін, які вносяться до ЄДР, платник податків зобов’язаний протягом 10 днів з дня внесення змін подати до ДПС уточнені документи.
Чи має суб'єкт господарювання інформувати податкову про зміну виду діяльності: роз’яснення
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Податкова служба у Житомирській області пояснила, чи має суб'єкт господарювання інформувати податкову про зміну виду діяльності. 

Зазначається, що відповідно до п. 66.1 ст. 66 Податкового кодексу підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема:

  • інформація органів державної реєстрації;
  • документально підтверджена інформація, що надається платниками податків.

Внесення змін до облікових даних платників податків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до п. 66.5 ст. 66 ПКУ у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний подати контролюючому органу, в якому він обліковується, уточнені документи протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів.

Згідно зі ст. 9 Закону № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (зі змінами) в ЄДР містяться дані, зокрема, й про види діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків встановлено розділом ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1588 (далі – Порядок № 1558).

Згідно з п. 9.2 розділу IX Порядку № 1558 у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік, крім змін, які вносяться до ЄДР, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік.

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