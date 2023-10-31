У Києві зафіксували новий температурний рекорд — уже 40-й від початку року

У столиці оновлено рекордний показник 2013 року.

В понеділок, 30 жовтня, у Києві знову зафіксували черговий температурний рекорд. Про це 31 жовтня повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +20,6 °С — це на 2,3 °С вище за попередній рекордний показник 2013 року.

Зазначається, що це вже 40-й температурний рекорд в українській столиці з початку року.

Раніше ми писали, що на Київщині зафіксували низку температурних рекордів.

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