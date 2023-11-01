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Продавал места для захоронения за 40 тысяч: в Днепре задержали директора кладбища

07:00, 1 ноября 2023
Директор кладбища требовал от местного жителя 40 тысяч гривен за место для захоронения, в то время как официальная сумма платежа составляет 4700 грн.
Продавал места для захоронения за 40 тысяч: в Днепре задержали директора кладбища
Фото: Днепропетровская областная прокуратура
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В Днепре задержан директор кладбища коммунального предприятия горсовета за продажу мест для захоронений. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что служащему коммунального предприятия «Городская ритуальная служба» Днепровского горсовета сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.

По данным следствия, подозреваемый – директор кладбища, требовал от местного жителя 40 тысяч гривен за место для захоронения родного человека на кладбище г. Днепр, в то время как официальная сумма платежа составляет 4700 гривен.

Мужчину задержали при получении всей суммы неправомерной выгоды.

По согласованию прокурора в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается, проверяется причастность других должностных лиц коммунального предприятия горсовета к незаконной сделке.

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