В центре Запорожья окончательно демонтировали памятник Пушкину

С площади Владимира Вернадского окончательно демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Фото: Валерий Стойчев

В Запорожье на площади Владимира Вернадского окончательно демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает Суспильне.

Запорожский историк Валерий Стойчев отметил, что памятник Пушкину убрали с площади в рамках процесса деколонизации. В свое время памятник был установлен в честь "проезда российского поэта в Таганрог через Александровск Екатеринославским почтовым трактом".

Стойчев напомнил, что барельеф Пушкина на площади, тогда тоже называвшейся именем поэта, демонтировали в прошлом году и передали на хранение в Музей архитектуры Запорожья, а площадь переименовали на площадь Вернадского. Теперь памятник полностью демонтирован.

Напомним, что Министерство культуры инициирует изъятие памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

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