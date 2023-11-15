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В Одесі пам’ятник Толстому вирішили знести, а Пушкіну і Воронцову — залишити

17:30, 15 листопада 2023
В Одесі вирішили долю пам’ятників російським діячам.
В Одесі пам’ятник Толстому вирішили знести, а Пушкіну і Воронцову — залишити
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В Одесі провели засідання історико-топонімічної комісії міської ради щодо демонтажу пам'яток російським діячам. Було ухвалено перенести пам’ятник Толстому, а пам’ятники Пушкіну перед мерією та князю Воронцову на Соборній площі рекомендували залишити. Про це інформує Одеська міська рада. 

Пам’ятник Воронцову вирішили залишити на місці, оскільки "об’єкт становить виняткову мистецьку цінність". Комісія лише рекомендувала скоротити назву для Держреєстру — "Пам’ятник М.С. Воронцову".

А пам’ятник поету Пушкіну, як зазначили у міськраді, знаходиться на території об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

"Це одна з найвидатніших на території Одещини пам’яток  монументального мистецтва, становить виняткову мистецьку цінність. Комісією рекомендовано залишити його на місці", - йдеться у повідомленні.

Пам’ятник Толстому запропоновано визнати таким, що втратив цінність та предмет охорони з точки зору сучасних актуальних подій. Комісією рекомендовано прибрати його з публічного простору до музейного простору минулого.

Також рекомендовано перенесення до музейного простору минулого наступні пам’ятники:

  • бюст Хворостіна;
  • пам’ятник Чкалову;
  • скульптура Дзержинського.

Раніше ми писали, що Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам.

15 листопада у Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник Пушкіну. 

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