У Києві демонтували пам’ятник Олександру Пушкіну, фото та відео

Пам'ятник Пушкіну був розташований у сквері на Берестейському проспекті.

У середу, 15 листопада, у Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Пам'ятник був розташований у сквері на Берестейському проспекті навпроти парку Київського політехнічного інституту.

Зазначимо, після початку широкомасштабного вторгнення росії пам'ятник Пушкіну неодноразово обливали фарбою і писали на постаменті вимоги знести його.

Фото та відео з соцмереж

Раніше ми писали, що Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам.

Нагадаємо, що Міністерство культури ініціювало вилучення пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

Також ми писали, що в центрі Запоріжжя остаточно демонтували пам'ятник Пушкіну.

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