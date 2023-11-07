У Києві розмалювали пам'ятник Пушкіну, фото

Кияни закликали владу демонтувати монумент російському поету.

Фото: espreso.tv

У Києві невідомі активісти закликали столичну владу демонтувати пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, розмалювавши монумент, передає Еспресо.

На пам'ятнику були залишені надписи «Імперця геть!» та «Деколонізацію не спинити».

Столична влада і комунальні підприємства Києва ситуацію поки що не коментували.

Нагадаємо, раніше у Києві невідомі розписали пам’ятники Пушкіну та Щорсу.

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