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  1. В Україні

У Києві розмалювали пам'ятник Пушкіну, фото

23:23, 7 листопада 2023
Кияни закликали владу демонтувати монумент російському поету.
У Києві розмалювали пам'ятник Пушкіну, фото
Фото: espreso.tv
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У Києві невідомі активісти закликали столичну владу демонтувати пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, розмалювавши монумент, передає Еспресо.

На пам'ятнику були залишені надписи «Імперця геть!» та «Деколонізацію не спинити».

Столична влада і комунальні підприємства Києва ситуацію поки що не коментували.

Нагадаємо, раніше у Києві невідомі розписали пам’ятники Пушкіну та Щорсу.

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