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Кабмін вніс зміни до Постанови щодо зупинення реєстрації ПН/РК: що зміниться для платників податків

17:53, 7 листопада 2023
Для отримання ППІ платник повинен відповідати ряду критеріїв.
Кабмін вніс зміни до Постанови щодо зупинення реєстрації ПН/РК: що зміниться для платників податків
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Кабінет Міністрів прийняв зміни до Постанови щодо зупинення реєстрації ПН/РК. Зміни були напрацьовані разом із   експертами, профільними асоціаціями та Радою бізнес-омбудсмена, Мінфіном та ДПС. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зміни стосуються Постанови КМУ № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Зокрема, оновлення включає в себе вдосконалення показників позитивної податкової історії платника податків (ППІ). Для отримання ППІ платник повинен відповідати наступним умовам:

  • Понад 75% податкового обсягу за останні 6 місяців формується не більше ніж по чотирьох УКТЗЕД, і понад 75% обсягу постачань формується по одному УКТЗЕД. При цьому загальне навантаження повинно бути більше 5%.
  • Середньомісячна сума ПДФО за останні 12 місяців повинна перевищувати подвійну мінімальну заробітну плату, і середньомісячна чисельність працівників не менше 5 осіб.
  • Сплата 1 мільйона гривень ПДВ.
  • Виконання ряду умов щодо обсягу операцій, подання пояснень, відсутності «стрибків» та інших критеріїв (у поточному періоді реєстрація ПН/РК на суму ПДВ, що не перевищує у 1,4 рази найбільшу місячну суму ПДВ за останній рік).
  • Відсутність заборгованості, своєчасна подача звітності, реєстрація ПН/РК та інші умови за 36 місяців до подання заяви.

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