Кабмін вніс зміни до Постанови щодо зупинення реєстрації ПН/РК: що зміниться для платників податків

Для отримання ППІ платник повинен відповідати ряду критеріїв.

Кабінет Міністрів прийняв зміни до Постанови щодо зупинення реєстрації ПН/РК. Зміни були напрацьовані разом із експертами, профільними асоціаціями та Радою бізнес-омбудсмена, Мінфіном та ДПС. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зміни стосуються Постанови КМУ № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Зокрема, оновлення включає в себе вдосконалення показників позитивної податкової історії платника податків (ППІ). Для отримання ППІ платник повинен відповідати наступним умовам:

Понад 75% податкового обсягу за останні 6 місяців формується не більше ніж по чотирьох УКТЗЕД, і понад 75% обсягу постачань формується по одному УКТЗЕД. При цьому загальне навантаження повинно бути більше 5%.

Середньомісячна сума ПДФО за останні 12 місяців повинна перевищувати подвійну мінімальну заробітну плату, і середньомісячна чисельність працівників не менше 5 осіб.

Сплата 1 мільйона гривень ПДВ.

Виконання ряду умов щодо обсягу операцій, подання пояснень, відсутності «стрибків» та інших критеріїв (у поточному періоді реєстрація ПН/РК на суму ПДВ, що не перевищує у 1,4 рази найбільшу місячну суму ПДВ за останній рік).

Відсутність заборгованості, своєчасна подача звітності, реєстрація ПН/РК та інші умови за 36 місяців до подання заяви.

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