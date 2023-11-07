Кабмин внес изменения в Постановление об остановке регистрации НН/РК: что изменится для налогоплательщиков

Для получения ПНИ плательщик должен соответствовать ряду критериев.

Кабинет Министров принял изменения в Постановление о приостановлении регистрации НН/РК. Изменения были наработаны вместе с экспертами, профильными ассоциациями и Советом бизнес-омбудсмена, Минфином и ГНС. Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Изменения касаются Постановления КМУ № 1165 "Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных".

В частности, обновление включает в себя совершенствование показателей положительной налоговой истории налогоплательщика (ПНИ). Для получения ПНИ плательщик должен соответствовать следующим условиям:

- Более 75% налогового объема за последние 6 месяцев формируется не более чем по четырем УКТВЭД, и более 75% объема поставок формируется по одному УКТВЭД. При этом общая нагрузка должна быть более 5%.

- Среднемесячная сумма НДФЛ за последние 12 месяцев должна превышать двойную минимальную заработную плату, и среднемесячная численность работников не менее 5 человек.

- Уплата 1 миллиона гривен НДС.

- Выполнение ряда условий по объему операций, подаче пояснений, отсутствию "скачков" и других критериев (в текущем периоде регистрация НН/РК на сумму НДС, не превышающую в 1,4 раза наибольшую месячную сумму НДС за последний год).

- Отсутствие задолженности, своевременная подача отчетности, регистрация НН/РК и другие условия за 36 месяцев до подачи заявления.

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