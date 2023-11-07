Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Оформление выезда ребенка за границу позволили проводить через Дію

Один родитель будет отсылать заявление о разрешении на выезд ребенка за границу через Дію, а второй будет давать согласие в приложении.

Для добросовестных налогоплательщиков упростили регистрацию налоговых накладных

Кабмин принял изменения об упрощении регистрации налоговой накладной и расчете корректировки в Едином реестре налоговых накладных для добросовестных предпринимателей.

Разграничены полномочия прокуратур Киева и Киевской области по организации надзора за подразделениями управления СБУ в Киеве и Киевской области

Вопрос возник из-за специфической структуры управления СБУ столичного региона.

Руслан Стефанчук призвал народных депутатов опомниться

«Война еще не завершилась. До выборов еще далеко. Опомнитесь», - написал спикер Руслан Стефанчук.

Совещательная группа экспертов по отбору судей Конституционного Суда начинает работу

12 ноября изберут председателя Совещательной группы экспертов и обсудят Методологию оценивания кандидатов в КСУ.

  1. В Украине

Внесены изменения в Порядок проведения конкурса по отбору адвокатов, которые привлекаются для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи

17:33, 7 ноября 2023
Правительство также внесло изменения в Порядок и условия заключения контрактов с адвокатами, оказывающими бесплатную вторичную правовую помощь на постоянной основе, и договоров с адвокатами, оказывающими бесплатную вторичную правовую помощь на временной основе.
Внесены изменения в Порядок проведения конкурса по отбору адвокатов, которые привлекаются для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Во вторник, 7 ноября, Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок и условия проведения конкурса по отбору адвокатов, привлекаемых для оказания бесплатную вторичной правовой помощи, в соответствии с которыми решение о проведении конкурса по отбору адвокатов, привлекаемых для оказания бесплатную вторичной юридической помощи, принимается Координационным центром по оказанию права помощи. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

 Внесены изменения в Порядок и условия заключения контрактов с адвокатами, оказывающими бесплатную вторичную правовую помощь на постоянной основе, и договоров с адвокатами, оказывающими бесплатную вторичную правовую помощь на временной основе, которыми предусмотрено заключение центрами по оказанию бесплатной юридической помощи исключительно договоров с адвокатами, оказывающих бесплатную вторичную юридическую помощь.

Исключены из Положения о Министерстве юстиции Украины полномочия по предоставлению методической помощи органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по вопросам, касающимся предоставления бесплатной первичной правовой помощи, и обеспечение проведения конкурсов межрегиональными управлениями Минюста для привлечения адвокатов для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи. Эти полномочия возложены на Координационный центр по оказанию бесплатной юридической помощи и межрегиональные/региональные центры по оказанию бесплатной юридической помощи.

Внесены, с целью приведения в соответствие с ЗУ N 3022-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении доступа к бесплатной юридической помощи», изменения в ряд постановлений КМУ, регулирующих вопросы в сфере бесплатной правовой помощи, которыми, в частности, слова «правовая помощь» заменены словами «правовая помощь», а слова «центр по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи» словами «центр по оказанию бесплатной юридической помощи».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва