Внесены изменения в Порядок проведения конкурса по отбору адвокатов, которые привлекаются для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи

Правительство также внесло изменения в Порядок и условия заключения контрактов с адвокатами, оказывающими бесплатную вторичную правовую помощь на постоянной основе, и договоров с адвокатами, оказывающими бесплатную вторичную правовую помощь на временной основе.

Во вторник, 7 ноября, Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок и условия проведения конкурса по отбору адвокатов, привлекаемых для оказания бесплатную вторичной правовой помощи, в соответствии с которыми решение о проведении конкурса по отбору адвокатов, привлекаемых для оказания бесплатную вторичной юридической помощи, принимается Координационным центром по оказанию права помощи. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Внесены изменения в Порядок и условия заключения контрактов с адвокатами, оказывающими бесплатную вторичную правовую помощь на постоянной основе, и договоров с адвокатами, оказывающими бесплатную вторичную правовую помощь на временной основе, которыми предусмотрено заключение центрами по оказанию бесплатной юридической помощи исключительно договоров с адвокатами, оказывающих бесплатную вторичную юридическую помощь.

Исключены из Положения о Министерстве юстиции Украины полномочия по предоставлению методической помощи органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по вопросам, касающимся предоставления бесплатной первичной правовой помощи, и обеспечение проведения конкурсов межрегиональными управлениями Минюста для привлечения адвокатов для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи. Эти полномочия возложены на Координационный центр по оказанию бесплатной юридической помощи и межрегиональные/региональные центры по оказанию бесплатной юридической помощи.

Внесены, с целью приведения в соответствие с ЗУ N 3022-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении доступа к бесплатной юридической помощи», изменения в ряд постановлений КМУ, регулирующих вопросы в сфере бесплатной правовой помощи, которыми, в частности, слова «правовая помощь» заменены словами «правовая помощь», а слова «центр по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи» словами «центр по оказанию бесплатной юридической помощи».

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