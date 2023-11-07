YouTube тестирует новую кнопку: за что она будет отвечать

В YouTube начали тестировать новую функцию среди пользователей. Опция предлагает зрителю открыть для себя мир новых видео, сообщает Аndroidpolice.
Эта таинственная кнопка появится среди ленты YouTube и будет воспроизводить случайное видео Shorts на основе предложений и предпочтений пользователя.
Пока нововведение доступно небольшому количеству пользователей.
Остается неясным, учитывает ли YouTube индивидуальную историю просмотров, когда предлагает случайное видео, а масштабы развертывания этой функции остаются не подтвержденными.
Пока известно не так много деталей об этой кнопке, поскольку YouTube еще не объявил о ней официально.
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