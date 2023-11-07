YouTube тестує нову кнопку: за що вона відповідатиме

Нова опція відтворюватиме випадкове відео Shorts на основі пропозицій і вподобань користувача.

У YouTube почали тестувати нову функцію серед користувачів. Опція пропонує глядачеві відкрити для себе світ нових відео, повідомляє Аndroidpolice.

Ця таємнича кнопка з’явиться посеред стрічки YouTube і відтворюватиме випадкове відео Shorts на основі пропозицій і вподобань користувача.

Поки нововведення доступне невеликій кількості користувачів.

Залишається незрозумілим, чи враховує YouTube індивідуальну історію переглядів, коли пропонує випадкове відео, а масштаби розгортання цієї функції залишаються не підтвердженими.

Наразі відомо не так багато деталей про цю кнопку, оскільки YouTube ще не оголосив про неї офіційно.

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