Кабмин провел заседание: какие решения приняли 7 ноября

Правительство внесло изменения в Порядок и условия проведения конкурса по отбору адвокатов, которые привлекаются для оказания бесплатной вторичной правовой помощи, и утвердило Порядок предоставления комплексной электронной публичной услуги «е-Підприємець».

Фото: kmu.gov.ua

Во вторник, 7 ноября, Кабинет Министров провел заседание. Какие решения приняли, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Постанови Верховної Ради України «Про зміну і встановлення меж міста Ромни Роменського району Сумської області». Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Ромни Роменського району Сумської області, збільшивши територію міста на 1 164,3722 га земель, та затвердити територію міста Ромни Сумської області площею 4 357,3722 га земель відповідно до проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Ромни.

- Схвалено проект Закону «Про вихід з Угоди про співробітництво в сфері збереження і використання генетичних ресурсів культурних рослин держав-учасниць СНД». Законопроектом передбачено вихід України з Угоди про співробітництво в сфері збереження і використання генетичних ресурсів культурних рослин держав-учасниць СНД, вчиненої 04.06.1999 в Мінську та ратифікованої Законом України від 10.02.2000 N 1452-III.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення превентивних процедур та запобігання банкрутству». Законопроектом, на виконання умов Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором (щодо Інструменту надання підтримки Україні), пропонується внести зміни до Кодексу України з процедур банкрутства в частині удосконалення заходів запобігання банкрутству, зокрема, запровадження нової процедури превентивної реструктуризації відповідно до основних принципів Директиви Європейського Союзу 2019/1023.

- Зупинено, у звʼязку з докорінною зміною обставин, дію Угоди про співробітництво у боротьбі зі злочинами у сфері економіки, вчиненої в Москві 12.04.1996, в частині відносин Уряду України з урядами РФ та Республіки Білорусь.

- Затверджено Порядок надання комплексної електронної публічної послуги «е-Підприємець». Порядок визначає процедуру надання комплексної електронної публічної послуги «е-Підприємець», що забезпечує спрощення умов для започаткування та/або провадження підприємницької діяльності та складається з таких електронних публічних послуг: державна реєстрація ФОП; державна реєстрація змін до відомостей про ФОПа, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка; реєстрація платником єдиного податку; реєстрація платником податку на додану вартість; реєстрація реєстратора розрахункових операцій та програмного реєстратора розрахункових операцій, а також пошук фіскального чека; реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази субʼєкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки; подання інформації про попит на робочу силу (вакансії); державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів; видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці; відкриття банківського рахунка.

- Здійснено розподіл коштів з рахунка для задоволення потреб охорони здоровʼя, відкритого Міністерству охорони здоровʼя в Національному банку, у 2023 році на нову бюджетну програму МОЗ за спеціальним фондом державного бюджету у сумі 24 млн. 591,277 тис. гривень (видатки розвитку) для надання субвенції з державного бюджету бюджету Чернеччинської сільської територіальної громади на виконання робіт з нового будівництва закладу охорони здоровʼя в с. Хухра Охтирського району Сумської області. Затверджено Порядок та умови надання у 2023 році зазначеної субвенції.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2023 рік, перерозподіл видатків загального фонду державного бюджету шляхом: зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Медична допомога, що надається санаторно- курортними закладами» на 21 млн. 634,4 тис. гривень та встановлення видатків розвитку на суму 4 млн. 55,9 тис. гривень; збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоровʼя» на 13 млн. 694,3 тис. гривень та збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоровʼя» на 3 млн. 884,2 тис. гривень з метою оплати поточних видатків на технічне обслуговування лабораторного обладнання для проведення неонатального скринінгу, придбання та встановлення котлів для спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв та забезпечення повноцінного функціонування Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ».

- Погоджено пропозицію Міністерства юстиції та Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації експериментального проекту щодо надання згоди одного з батьків на тимчасовий виїзд за межі України дитини, яка не досягла шістнадцяти років, у супроводі другого з батьків у формі заяви, сформованої засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, протягом двох років з дня, наступного за днем опублікування Міністерством юстиції в Офіційному віснику України повідомлення про створення належних технічних можливостей, необхідних для організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту.

- Внесено зміни до Порядку виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати. Доповнено категорії осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які матимуть право на отримання грошової компенсації за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень, особами, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи; уточнено перелік документів для отримання грошової компенсації.

- Внесено зміни до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу та Порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Зміни спрямовані на надання можливості спрямування грантових коштів для покриття витрат на орендну плату за користування нежитловим приміщенням, земельною ділянкою (які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях); скасування визначення граничної суми мікрогрантів/грантів, що видаються на всі заяви, подані до одного кінцевого строку; удосконалення визначення розміру гранту, необхідної кількості створених робочих місць залежно від розміру гранту для надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей; уточнення дати початку одномісячного періоду для повернення різниці між сумою отриманого мікрогранту/гранту та фактично сплаченими податками у випадку розірвання договору мікрогранту/гранту; визначення конкретного переліку сплачених податків і зборів для повернення різниці між сумою отриманого мікрогранту/гранту та фактично сплаченими податками (зборами) у випадку розірвання договору мікрогранту/гранту тощо.

- Внесено зміни до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до яких рішення про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, приймається Координаційним центром з надання правничої допомоги. Внесено зміни до Порядку і умов укладення контрактів з

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, якими передбачено укладення центрами з надання безоплатної правничої допомоги виключно договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу. Виключено з Положення про Міністерство юстиції України повноваження з надання методичної допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної первинної правової допомоги, та забезпечення проведення конкурсів міжрегіональними управліннями Мінʼюсту для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ці повноваження покладено на Координаційний центр з надання безоплатної правничої допомоги та міжрегіональні/регіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги. Внесено, з метою приведення у відповідність до ЗУ N 3022-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги», зміни до ряду постанов КМУ, що регулюють питання в сфері безоплатної правової допомоги, якими, зокрема, слова «правова допомога» замінено словами «правнича допомога», а слова «центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги» словами «центр з надання безоплатної правничої допомоги».

- Затверджено, відповідно до статті 32 ЗУ «Про поштовий звʼязок», Порядок розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з невручених поштових відправлень. Порядок визначає умови та процедуру розпорядження операторами поштового звʼязку грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з невручених поштових відправлень після закінчення строку їх зберігання.

- Затверджено Порядок та умови узгодження суб’єктами господарювання у сферах централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, ліцензування господарської діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, з органами місцевого самоврядування запозичень від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів.

- Внесено, з метою реалізації вимог ЗУ від 13.07.2023 N 3232-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх використанню», зміни до Положення про прикордонний режим щодо визначення випадків, у яких дозволяється здійснення польотів безпілотних повітряних суден над прикордонною смугою.

- Затверджено відповідно до ЗУ «Про управління відходами» Порядок проведення моніторингу об’єкта оброблення відходів. Порядок визначає основні вимоги щодо організації проведення моніторингу обʼєктів оброблення відходів для спостереження за станом навколишнього природного середовища та обсягами його ймовірного забруднення в результаті здійснення на установці, інженерній споруді або іншому обʼєкті операцій з відновлення або видалення відходів, взаємодії субʼєктів господарювання у сфері управління відходами з органами державної влади та органами місцевого самоврядування у процесі проведення моніторингу обʼєктів оброблення відходів.

- Внесено, для забезпечення реалізації ЗУ від 30.06.2023 N 3219-1X «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних і Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку. Зміни спрямовані на забезпечення вдосконалення критеріїв ризиковості платника податку на додану вартість у системі моніторингу критеріїв оцінки ступеня ризиків з урахуванням обсягу та питомої ваги його ризикових операцій з метою запобігання набуттю доброчесним платником податку на додану вартість статусу ризикового, а також удосконалення автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, в частині доопрацювання положень щодо ознаки безумовної реєстрації та показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, передбачена у додатку 3 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

- Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації у 2023-2024 роках експериментального проекту щодо запровадження в умовах дії воєнного стану в Україні додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів інших не заборонених законодавством джерел, в тому числі, які використовуються за згодою урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», перерозподіл обсягу зазначеної субвенції для забезпечення розбудови мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

- Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про технічне та фінансове співробітництво. Угодою визначаються види та форми надання допомоги (передача ноу-хау, тренінги, консультації, поставка обладнання та матеріалів, впровадження нових технологій), механізми погодження проектів технічної та фінансової допомоги тощо.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України» на 1 млн. 462,7 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти» на 1 млн. 462,7 тис. гривень (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв).

- Схвалено проект Угоди про фінансування заходу «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)». Угодою передбачається надання нецільової бюджетної підтримки в обсязі 250 млн євро, яка складається з двох фіксованих траншів.

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