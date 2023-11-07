Гибель помощника Залужного Частякова: уголовное производство по взрыву гранаты направили в ГБР

Подследственность в уголовном производстве по гибели помощника Залужного прокуратурой была определена за Государственным бюро расследований.

Полиция Киевской области сообщила, что уголовное производство по взрыву гранаты, что привело к гибели Геннадия Частякова, направлено в ГБР. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Сегодня, 7 ноября, подследственность в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР полицией Киевской области по факту подрыва гранаты в с. Чайки в Киевской области, что привело к гибели военнослужащего, прокуратурой была определена по Государственным бюро расследований», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что под Киевом в результате взрыва гранаты погиб помощник Залужного Геннадий Частяков.

Также сообщалось, что помощнику Залужного Частякову «подарочный набор» презентовал коллега.

Кроме того, глава МВД рассказал о гибели Геннадия Частякова.

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