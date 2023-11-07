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Загибель помічника Залужного Частякова: кримінальне провадження щодо вибуху гранати скерували до ДБР

17:10, 7 листопада 2023
Підслідність у кримінальному провадженні щодо загибелі помічника Залужного прокуратурою була визначена за Державним бюро розслідувань.
Загибель помічника Залужного Частякова: кримінальне провадження щодо вибуху гранати скерували до ДБР
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Поліція Київської області повідомила, що кримінальне провадження щодо вибуху гранати, який призвів до загибелі Геннадія Частякова, скероване до ДБР. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Сьогодні, 7 листопада, підслідність у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР поліцією Київської області за фактом підриву гранати в с. Чайки на Київщині, що призвело до загибелі військовослужбовця, прокуратурою була визначена за Державним бюро розслідувань», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Геннадій Частяков.

Також повідомлялось, що помічнику Залужного Частякову «подарунковий набір» презентував колега.

Крім того, глава МВС розповів про загибель Геннадія Частякова.

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