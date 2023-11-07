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  1. В Україні

Британська розвідка оцінила, які наслідки для рф матиме український удар по кораблю «Аскольд»

16:51, 7 листопада 2023
У розвідці Британії кажуть, що корабель ще не встигли прийняти до складу ВМФ рф.
Британська розвідка оцінила, які наслідки для рф матиме український удар по кораблю «Аскольд»
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Після українського удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі, внаслідок якого було пошкоджено російський ракетоносій "Аскольд", рф буде змушена перенести суднобудівну інфраструктуру далі від лінії фронту. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 4 листопада 2023 року нещодавно збудований російський військово-морський корвет майже напевно був пошкоджений після удару, коли він знаходився поряд із суднобудівним заводом "Залив" в Керчі в окупованому Криму.

У британській розвідці заявили, що "Аскольд" класу "Каракурт", спущений на воду у 2021 році, не входив до складу ВМФ рф. Інцидент стався на сході тимчасово окупованого Криму далі, ніж більшість попередніх ударів дальньої дії, про які заявляла Україна.

"Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить росію розглянути можливість переміщення далі від лінії фронту, що затримає постачання нових суден", - наголосили у міноборони Британії.

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