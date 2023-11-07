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Британская разведка оценила, какие последствия для рф будет иметь украинский удар по кораблю «Аскольд»

16:51, 7 ноября 2023
В разведке Британии говорят, что корабль еще не успели принять в состав ВМФ рф.
Британская разведка оценила, какие последствия для рф будет иметь украинский удар по кораблю «Аскольд»
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После украинского удара по судостроительному заводу "Залив" в Керчи, в результате чего был поврежден российский ракетоноситель "Аскольд", рф будет вынуждена перенести судостроительную инфраструктуру дальше линии фронта. Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что 4 ноября 2023 года недавно построенный российский военно-морской корвет почти наверняка был поврежден после удара, когда он находился рядом с судостроительным заводом "Залив" в Керчи в оккупированном Крыму.

В британской разведке заявили, что "Аскольд" класса "Каракурт", спущенный на воду в 2021 году, не входил в состав ВМФ рф. Инцидент произошел на востоке Крыма дальше, чем большинство предварительных ударов дальнего действия, о которых заявляла Украина.

"Способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит россию рассмотреть возможность перемещения дальше линии фронта, которая задержит поставки новых судов", - подчеркнули в минобороны Британии.

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