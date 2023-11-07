Восстанавливать водительские права украинцы теперь могут и в Чехии

Для восстановления водительского удостоверения украинцам нужно взять с собой пакет документов.

Украина продолжает расширять сеть Сервисных центров МВД в европейских странах, где украинцы имеют возможность восстанавливать утраченные водительские удостоверения. Теперь эта услуга стала доступна в ГП «Документ» и в Чехии, передает Главный сервисный центр МВД.

Чтобы восстановить водительское удостоверение в Чехии, необходимо обратиться в подразделение ГП «Документ». Адрес расположения: Прага, площадь Республики 656/8 ТЦ Котва (ОС Kotva).

Для получения услуги необходимо обязательно произвести запись в электронную очередь на сайте ГП «Документ». Гражданам нужно с собой взять пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.п.) в случае изменения персональных данных;

медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

Напомним, украинцы теперь могут восстанавливать свое удостоверение водителя в Германии и Испании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.