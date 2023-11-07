Совещательная группа экспертов по отбору судей Конституционного Суда начинает работу

12 ноября изберут председателя Совещательной группы экспертов и обсудят Методологию оценивания кандидатов в КСУ.

Совещательная группа экспертов, которая будет на конкурсной основе отбирать кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины, начинает свою работу.

Первое заседание Совещательной группы состоится 12 ноября 2023 года. На первом заседании планируется решить организационные вопросы, в частности, вопрос избрания председателя и секретаря Совещательной группы экспертов.

Также планируется утвердить Положение о Совещательной группе экспертов и начать обсуждение проекта Методологии оценивания моральных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи Конституционного Суда.

Полная повестка дня первого заседания Совещательной группы выглядит следующим образом:

Избрание главы и секретаря Совещательной группы экспертов. Утверждение Положения о Совещательной группе экспертов. Обсуждение проекта Методологии оценивания нравственных качеств и уровня компетентности в сфере права кандидатов на должность судьи Конституционного суда Украины. Разное.

Первое заседание Совещательной группы экспертов будет транслироваться на YouTube канале Конституционного Суда Украины.

Напомним, что Совещательная группа экспертов состоит из шести человек – трех представителей субъектов формирования Конституционного Суда и трех иностранных экспертов, имеющих контрольный голос при принятии решений.

По квоте Президента в Совещательную группу экспертов входит директор Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Оксана Васильченко.

Совет судей Украины в Совещательной группе представляет экс-председатель Верховного Суда Украины Ярослав Романюк.

Верховная Рада рекомендовала на должность члена Совещательной группы по своей квоте доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, академика Национальной академии правовых наук Наталью Кузнецову.

Иностранные эксперты в составе Совещательной группы представлены:

Анна СУХОЦКАЯ - бывший член Венецианской комиссии от Польши

Алеш ЗАЛАР – бывший министр юстиции и внутренних дел Республики Словения

Морин О'КОННОР – американский юрист, судья в отставке, бывший Президент Конференции судей США.

Формирование Совещательной группы экспертов стало возможным в результате реформы процедуры отбора на должности судей Конституционного Суда (закон № 3277-IX).

Автор: Вячеслав Хрипун

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