Протесты на границе: Польша не принимает грузовики, которые идут через Ягодин

Польские перевозчики второй день блокируют движение грузовиков из Украины.

Источник фото: censor.net

Польша пока не принимает грузовики из Украины, которые следуют через пункт пропуска "Ягодин". Вместо этого движение грузового транспорта происходит через пункты пропуска "Краковец" и "Рава-Русская". Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает "Укринформ".

По его словам, осложнения движения ощущается на всех трех направлениях. В пункте пропуска "Ягодин" польская сторона не принимает грузовики из Украины, и движение из Польши в Украину также почти отсутствует.

Демченко также сообщил, что из-за ограниченного движения грузовиков из Польши в Украину за час полный контроль на границе проходят лишь несколько транспортных средств, прибывающих из Польши.

На утро 7 ноября около 160 грузовиков ожидали возможность пересечь границу в пункте пропуска "Ягодин", примерно 100 грузовиков ждали возле ПП "Краковец", и еще около 50 грузовиков собрались вблизи "Равы-Русской".

Отмечается, что участники акции не препятствуют движению автобусов и легкового транспорта.

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