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Протести на кордоні: Польща не приймає вантажівки, які йдуть через Ягодин

19:01, 7 листопада 2023
Польські перевізники другий день блокують рух вантажівок з України.
Протести на кордоні: Польща не приймає вантажівки, які йдуть через Ягодин
Джерело фото: censor.net
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Польща наразі не приймає вантажівки з України, які прямують через пункт пропуску «Ягодин». Замість цього рух вантажного транспорту відбувається через пункти пропуску «Краківець» та «Рава-Руська». Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, ускладнення руху відчувається на всіх трьох напрямках. У пункті пропуску «Ягодин» польська сторона не приймає вантажівки з України, і рух з Польщі до України також майже відсутній.

Демченко також повідомив, що через обмежений рух вантажівок з Польщі в Україну за годину повний контроль на кордоні проходять лише декілька транспортних засобів, які прибувають з Польщі.

На ранок 7 листопада близько 160 вантажівок очікували можливість перетнути кордон у пункті пропуску «Ягодин», приблизно 100 вантажівок чекали біля ПП «Краківець», і ще близько 50 вантажівок зібралися поблизу «Рави-Руської».

Зазначається, що учасники акції не перешкоджають руху автобусів та легкового транспорту.

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