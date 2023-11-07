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  1. В Україні

Відтепер відновлювати посвідчення водія українці можуть і в Чехії

16:44, 7 листопада 2023
Для відновлення посвідчення водія українцям потрібно взяти з собою пакет документів.
Відтепер відновлювати посвідчення водія українці можуть і в Чехії
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Україна продовжує розширювати мережу Сервісних центрів МВС у європейських країнах, в яких українці мають можливість відновлювати втрачені посвідчення водія. Відтепер ця послуга стала доступна в ДП «Документ» і в Чехії, передає Головний сервісний центр МВС.

Аби відновити посвідчення водія у Чехії, необхідно звернутись до підрозділу ДП «Документ». Адреса розташування: Прага, площа Республіки 656/8 ТЦ Котва (ОС Kotva).

Для отримання послуги необхідно обов’язково здійснити запис до електронної черги на сайті  ДП «Документ». Громадянам потрібно з собою взяти пакет документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

Нагадаємо, українці тепер можуть відновлювати своє посвідчення водія в Німеччині та Іспанії.

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