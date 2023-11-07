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  1. В Україні

Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

17:33, 7 листопада 2023
Уряд також вніс зміни до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі.
Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги
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У вівторок, 7 листопада, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до яких рішення про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, приймається Координаційним центром з надання правничої допомоги. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

 Внесено зміни до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, якими передбачено укладення центрами з надання безоплатної правничої допомоги виключно договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу.

Виключено з Положення про Міністерство юстиції України повноваження з надання методичної допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної первинної правової допомоги, та забезпечення проведення конкурсів міжрегіональними управліннями Мінʼюсту для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ці повноваження покладено на Координаційний центр з надання безоплатної правничої допомоги та міжрегіональні/регіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги.

Внесено, з метою приведення у відповідність до ЗУ N 3022-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги», зміни до ряду постанов КМУ, що регулюють питання в сфері безоплатної правової допомоги, якими, зокрема, слова «правова допомога» замінено словами «правнича допомога», а слова «центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги» словами «центр з надання безоплатної правничої допомоги».

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