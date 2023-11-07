В Киеве разрисовали памятник Пушкину, фото

В Киеве неизвестные активисты призвали столичные власти демонтировать памятник российскому поэту Александру Пушкину, разрисовав монумент, передает «Эспрессо».
На памятнике были оставлены надписи «Имперца вон!» и «Деколонизацию не остановить».
Столичные власти и коммунальные предприятия Киева ситуацию пока не комментировали.
Напомним, ранее в Киеве неизвестные расписали памятники Пушкину и Щорсу.
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