Будівництво захисних споруд на енергооб'єктах України планують завершити до грудня 2024 року – Держспецзв'язку

Роботи з будівництва захисних споруд на енергооб'єктах розпочалися на початку 2023 року і планують закінчити до кінця 2024 року.

Агентство відновлення планує завершити будівництво захисних споруд на енергетичних об'єктах України до 1 грудня 2024 року. Про це повідомив голова Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на багатьох об'єктах роботи будуть завершені до середини лютого наступного року. Щиголь також підкреслив, що до цієї зими країна підготувалася краще, ніж у минулому році. Державна служба спеціального зв'язку разом із "Укренерго", міністерствами розвитку громад, енергетики, Генштабом, Агентством відновлення та приватними компаніями координують роботу зі створення захисту від атак і безпілотників на енергетичних об'єктах.

Щодо прогресу, Юрій Щиголь зауважив, що ці роботи розпочалися на початку 2023 року, і вже є певні результати.

Крім того, Держспецзв'язок, спільно з Генштабом та Агентством відновлення, бере участь у розробці проєктів з перенесення елементів критичної інфраструктури під землю. Для цього були розроблені чіткі методичні рекомендації щодо вибору матеріалів і конструкцій.

Щиголь підкреслив, що хоча об'єкти готові до захисту, проте наразі існує недостатня кількість засобів протиповітряної оборони для захисту всіх об'єктів, які цього потребують. Він також зазначив, що в разі масованих ракетних атак можливі втрати електроенергії на певний період часу в певних регіонах.

«Маємо бути готовими до всього і розуміти, що доти, доки триває війна, у країні немає жодного абсолютно безпечного місця», - підкреслив голова Держслужби.

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