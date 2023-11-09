ВККС рекомендує відрядити суддів у зв’язку зі зміненою підсудністю їх справ

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження суддів строком на один рік без їх згоди.

Фото: vkksu.gov.ua

У середу, 8 листопада, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя та про дострокове закінчення відрядження судді.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності справ, що розглядаються у судах, Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження строком на один рік без їх згоди:

судді Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошевої Олени Анатоліївни до Жовтневого районного суду міста Запоріжжя;

судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області Хараджи Ольги Олександрівни до Кіровського районного суду міста Дніпропетровська;

судді Куп’янського міськрайонного суду Харківської області Гетьман Любові Василівни до Червонозаводського районного суду міста Харкова;

судді Вугледарського міського суду Донецької області Луньової Ольги Григоріївни до Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська;

судді Золочівського районного суду Харківської області Шабас Ольги Сергіївни до Дергачівського районного суду Харківської області;

судді Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей Марини Миколаївни до Хортицького районного суду міста Запоріжжя;

судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Адамової Тетяни Сергіївни до Ленінського районного суду міста Дніпропетровська.

Також Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Жовтневого районного суду Миколаївської області Семенової Людмили Михайлівни до Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області.

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