ВККС рекомендует откомандировать судей в связи с измененной подсудностью их дел

Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией на командировку судей сроком на один год без их согласия.

Фото: vkksu.gov.ua

В среду, 8 ноября, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о внесении представления с рекомендацией на командировку судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия и о досрочном окончании командировки судьи.

В связи с изменением территориальной подсудности рассматриваемых в судах дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией на командировку сроком на один год без их согласия:

судьи Бердянского горрайонного суда Запорожской области Кошевой Елены Анатольевны в Жовтневый районный суд города Запорожья;

судьи Ильичевского районного суда города Мариуполя Донецкой области Хараджи Ольги Александровны в Кировский районный суд города Днепропетровска;

судьи Купянского горрайонного суда Харьковской области Гетман Любови Васильевны в Червонозаводской районный суд города Харькова;

судьи Угледарского городского суда Донецкой области Луневой Ольги Григорьевны в Красногвардейский районный суд города Днепропетровска;

судьи Золочевского районного суда Харьковской области Шабас Ольги Сергеевны в Дергачевский районный суд Харьковской области;

судьи Токмакского районного суда Запорожской области Гавилей Марины Николаевны в Хортицкий районный суд города Запорожья;

судьи Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя Донецкой области Адамовой Татьяны Сергеевны в Ленинский районный суд города Днепропетровска.

Также Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном окончании командировки судьи Жовтневого районного суда Николаевской области Семеновой Людмилы Михайловны в Автозаводской районный суд города Кременчуга Полтавской области.

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