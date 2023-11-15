ВККС внесла представление с рекомендацией на командировку судьи в Днепровский апелляционный суд

Комиссия внесла в Высший совет правосудия представление с рекомендацией на командировку одной судьи в Днепровский апелляционный суд.

В среду, 15 ноября, в заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о внесении представления с рекомендацией на командировку судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки в суде Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией на командировку сроком на один год судьи Донецкого апелляционного суда Лопатиной Марины Юрьевны в Днепровский апелляционный суд для осуществления правосудия.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендует откомандировать судей в связи с измененной подсудностью их дел.

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