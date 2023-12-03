Дерзкое ограбление в Киеве: трое мужчин похитили деньги из церкви, фото

Злоумышленники вынесли сейф, в котором находилось 60 000 грн и документация.

В пятницу, 1 декабря, в Соломенском районе столицы трое мужчин похитили сейф, находившийся на территории строительства церкви. В нем находилась рабочая документация и деньги в сумме 60 тысяч гривен, передает пресс-служба столичной полиции.

Средства предназначались для выплаты заработной платы рабочим и приобретения строительных материалов.

Как сообщил начальник Соломенского управления полиции Игорь Леус, в день кражи в церковь проникли три человека, которые взломали дверь, вынесли сейф, загрузили его в легковой автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

«Также мы установили, что указанный автомобиль находится на территории одного из частных домов в Киевской области», - говорится в сообщении.

Во время безотлагательного обыска по указанному адресу полицейские обнаружили в доме трех мужчин, в возрасте 20, 33 и 34 года, у которых изъяли деньги, похищенные из церкви. Также, во время обыска по месту жительства одного из фигурантов правоохранители изъяли церковную документацию, хранившуюся в похищенном сейфе.

Полицейские задержали фигурантов, им также сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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