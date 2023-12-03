Зухвале пограбування у Києві: троє чоловіків викрали гроші з церкви, фото

Зловмисники винесли сейф, у якому було 60 000 грн та документація.

У п’ятницю, 1 грудня, Солом’янському районі столиці троє чоловіків викрали сейф, який знаходився на території будівництва церкви. У ньому була робоча документація та гроші в сумі 60 тисяч гривень, передає пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що кошти призначалися для виплати заробітної плати робітникам і придбання будівельних матеріалів.

Як повідомив начальник Солом’янського управління поліції Ігор Леус, в день крадіжки до церкви проникло троє осіб, які зламали двері, винесли сейф, завантажили його до легкового автомобіля та поїхали у невідомому напрямку.

«Також ми встановили, що вказаний автомобіль перебуває на території одного з приватних будинків у Київській області», - сказано у повідомленні.

Під час невідкладного обшуку за вказаною адресою поліцейські виявили в будинку трьох чоловіків, віком 20, 33 та 34 роки, у яких вилучили гроші, викрадені з церкви. Також, під час обшуку за місцем мешкання одного з фігурантів правоохоронці вилучили церковну документацію, яка зберігалася у викраденому сейфі.

Поліцейські затримали фігурантів, їм також повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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