Прибавка к пенсии на сумму 20%: кто может рассчитывать на доплату и какие условия получении

В горной местности пенсионерам насчитывают 20% к выплатам.

Фото: radiotrek.rv.ua

В Украине некоторые пенсионеры могут получить дополнительную прибавку к пенсии в сумме 20%. Профильное издание «На пенсии» рассказало, кто может претендовать на доплату.

«Из-за полномасштабного вторжения рф на территорию Украины мне пришлось покинуть свой город в Донецкой области и сейчас я проживаю в Закарпатье. Слышала, что в горной местности пенсионерам доплачивают 20% от пенсии. «Могу ли я рассчитывать на такую доплату?» —спросила украинка.

Отмечается, что такие надбавки предусмотрены Законом Украины «О статусе горных населенных пунктов Украины».

«Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, которые приобрели статус работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20 процентов. Финансирование увеличения размера пенсий, предусмотренное этой частью, осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины», – говорится в статье 6 Закона.

Но в горные населенные пункты относятся не все населенные пункты Закарпатья.

По данным Пенсионного фонда, в Закарпатской области более 190 населенных пунктов имеют статус «горных», а такие доплаты получают более 50 тысяч пенсионеров.

Для получения дополнительных средств необходимо оформить соответствующее удостоверение, выдаваемое в течение 30 дней.

После оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

На «горную» доплату могут рассчитывать и переселенцы, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Но есть один момент. Чтобы и переселенцы могли претендовать на дополнительные 20% пенсии, им нужно получить статус жителя на территории горного населенного пункта.

Он подтверждается специальным удостоверением, которое можно получить, обратившись в местное сообщество или в местный ЦНАП.

На доплату за проживание в горной местности могут претендовать не только пенсионеры, но рядовые жители.

Так, студенты имеют право получать доплаты, также дополнение идет и к другим видам государственной материальной помощи гражданам, имеющим официальное подтверждение того, что они живут в горах.

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