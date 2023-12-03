Приехали к родственникам и попали под обстрел: в Черниговской области пострадала семья с ребенком

Семья с 4-летним ребенком попала под обстрел.

В субботу, 2 декабря, российские оккупанты обстреляли Черниговскую область. В результате обстрела пограничники ранена семья, которая приехала навестить родственников на выходные. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Сегодня в результате обстрела приграничья Черниговщины ранены мирные жители в Семеновской общине.

Пострадала семья с 4-летним ребёнком. Мужчина получил осколочные ранения, ему оказали помощь в местной больнице. Его дочь перевозят в областную больницу, где ее ждет операция. 4-летний внук, к счастью, не пострадал», – рассказал Чаус.

Отмечается, что семья приехала на выходные навестить свою родственницу в пограничную деревню и попала под вражеский огонь, выйдя из дома на улицу.

Помощь в эвакуации пострадавших оказали местные полицейские.

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