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  1. В Україні

Приїхали до родичів і потрапили під обстріл: на Чернігівщині постраждала сім’я з дитиною

00:00, 3 грудня 2023
Родина з 4-річною дитиною потрапила під обстріл.
Приїхали до родичів і потрапили під обстріл: на Чернігівщині постраждала сім’я з дитиною
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У суботу, 2 грудня, російські окупанти обстріляли Чернігівську область. Внаслідок обстрілу прикордоння поранено сім’ю, яка приїхали провідати родичів на вихідні. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

«Сьогодні внаслідок обстрілу прикордоння Чернігівщини поранені мирні мешканці у Семенівській громаді.

Постраждала родина з 4-річною дитиною. Чоловік зазнав осколкових поранень, йому надали допомогу у місцевій лікарні. Його дочку перевозять до обласної лікарні, де її чекає операція. 4-річний онук, на щастя, не постраждав», — розповів Чаус.

Зазначається, що сім’я приїхала на вихідні провідати свою родичку у прикордонне село та потрапила під ворожий вогонь в той час, як вийшла з будинку на вулицю.

Допомогу в евакуації постраждалих надали місцеві поліцейські.

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