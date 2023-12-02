На Франківщині трактор з людьми впав у річку, відео

Трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош.

Фото: ДСНС

У суботу, 2 грудня, у Івано-Франківській області рятувальники врятували двох людей з трактора, що впав у річку. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Інцидент трапився у селі Горішнє Залуччя Снятинської ТГ Коломийського району.

Зазначається, що трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош, в кабіні перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли.

«До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів, які за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег де їх оглянули медичні працівники», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Закарпатті через рясні дощі річки вийшли з берегів: які міста підтопило.

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