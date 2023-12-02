На Закарпатті через рясні дощі річки вийшли з берегів: які міста підтопило

У Рахівському районі внаслідок перезволоження грунту відбувся зсув опорної стіни приватного дворогосподарства.

На Закарпатті рясні дощі призвели до підняття рівнів води у деяких річках. В результаті цього у Берегівському та Хустському районах підтоплено 440 га сільськогосподарських угідь. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що рятувальники та фахівці місцевих пожежних команд відкачують води у підвальних приміщеннях житлових будинків та дворогосподарствах у м. Ужгород, м. Свалява, с. Кричово та с. Лази Тячівського та с. Богдан Рахівського районів.

Крім того, у Рахівському районі внаслідок перезволоження грунту відбувся зсув опорної стіни приватного дворогосподарства у с. Розтоки.

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