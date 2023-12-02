Прибігла під час атаки безпілотників: у Пункті незламності в Києві з’явилася пухнаста помічниця, фото

Перелякана кішка кинулася до рук рятувальників під час атаки ворога на столицю.

Головне управління ДСНС України у м. Києві повідомило, що у одному з Пунктів незламності у столиці з’явилася пухнаста помічниця. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Кішка прибігла до намету вночі 25 листопада, коли російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотників на столицю.

«Перелякана одразу кинулася до рук рятувальників і не злазила, допоки за вікном не стало тихо. Відтоді киця залишилася. Щодня вона на бойовому чергуванні з нашими рятувальниками. Хлопці кажуть, що тепер, крім погрітися, відвідувачі пункту незламності зможуть і стрес зняти, бо киця дуже любить, коли її гладять», - зазначають рятувальники.

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