Як уберегтися від шахраїв: поради поліції

Щоб не стати жертвою зловмисників треба дотримуватись простих правил.

Фото: facebook.com/kr.patrolpolice.gov.ua

Патрульна поліція Кривого Рогу дала низку порад громадянам, як уберегтися від шахраїв.

Щоб не стати жертвою таких зловмисників, дотримуйтеся цих простих порад:

- довіряйте лише надійним джерелам інформації;

- забезпечте надійний захист своїх банківських рахунків (не передавайте нікому свої пін-коди, використовуйте обмеження на зняття готівки тощо);

- захистіть свій комп’ютер та телефон надійними паролями (якщо зловмисник заволодіє вашими гаджетами, принаймні він не матиме доступ до ваших соціальних мереж, рахунків і т.д.);

- не піддавайтеся сильним емоціям, адже часто за ними втрачається здоровий глузд (це можуть бути повідомлення про появу супер вигідної пропозиції, або навпаки — повідомлення на зразок «ваш син потрапив в лікарню й терміново потрібні гроші» тощо);

- не пересилайте гроші за товари, якщо ви невпевнені в продавцеві (це один з найрозповсюдженіших видів шахрайства);

- майте звичку перевіряти отриману інформацію;

- проінформуйте порадами старше покоління та дітей.

«Якщо ж ви все ж стали жертвою шахраїв — не зволікайте, телефонуйте на 102!», - додали у поліції.

Раніше ми писали, що Патрульна поліція Києва дала кілька порад, як уберегтися від протиправних дій шахраїв, які використовують схему — «грошова реформа».

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