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Підсилити ГРД, припинити конкурси на посади суддів, запровадити нове кваліфоцінювання суддів та співбесіди для усіх кандидатів на посади суддів: список вимог послів США та ЄС

«Судово-юридичній газеті» став відомий текст фактичного ультиматуму депутатам Верховної Ради від послів США та ЄС.

Кандидати на посади суддів з резерву застерегли щодо закликів припинити конкурс до судів, відкрите звернення

Як вказують кандидати, заклики припинити конкурс у місцеві суди шляхом внесення змін до законопроекту направлені, насамперед, на дискредитацію та нівелювання результатів діяльності оновленої ВККС і, як наслідок, - підрив довіри до її оновленого складу.

Податкова повідомлятиме НАБУ про виявлені під час перевірок платників податків факти, які можуть свідчити про надання хабарів, - законопроект Кабміну

Уряд пропонує, аби Податкова служба повідомляла до НАБУ про обставини, які свідчать про надання хабарів бізнесом.

Нетривале перебування суддів у нарадчій кімнаті перед ухваленням рішення не може свідчити про порушення КПК, — Верховний Суд

Сторона захисту вважала, що тексти вироку та ухвали були складені за межами нарадчих кімнат, про що, на їх думку, свідчить незначна тривалість перебування суддів в нарадчій кімнаті.

Посольства США та ЄС пропонують провести повторне кваліфоцінювання суддів та анулювати результати конкурсів на посади суддів

Під загрозою також може опинитися добір 2017 року на посади суддів.

  1. В Україні

Як уберегтися від шахраїв: поради поліції

21:22, 2 грудня 2023
Щоб не стати жертвою зловмисників треба дотримуватись простих правил.
Як уберегтися від шахраїв: поради поліції
Фото: facebook.com/kr.patrolpolice.gov.ua
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Патрульна поліція Кривого Рогу дала низку порад громадянам, як уберегтися від шахраїв.

Щоб не стати жертвою таких зловмисників, дотримуйтеся цих простих порад:

- довіряйте лише надійним джерелам інформації;

- забезпечте надійний захист своїх банківських рахунків (не передавайте нікому свої пін-коди, використовуйте обмеження на зняття готівки тощо);

- захистіть свій комп’ютер та телефон надійними паролями (якщо зловмисник заволодіє вашими гаджетами, принаймні він не матиме доступ до ваших соціальних мереж, рахунків і т.д.);

- не піддавайтеся сильним емоціям, адже часто за ними втрачається здоровий глузд (це можуть бути повідомлення про появу супер вигідної пропозиції, або навпаки — повідомлення на зразок «ваш син потрапив в лікарню й терміново потрібні гроші» тощо);

- не пересилайте гроші за товари, якщо ви невпевнені в продавцеві (це один з найрозповсюдженіших видів шахрайства);

- майте звичку перевіряти отриману інформацію;

- проінформуйте порадами старше покоління та дітей.

«Якщо ж ви все ж стали жертвою шахраїв — не зволікайте, телефонуйте на 102!», - додали у поліції.

Раніше ми писали, що Патрульна поліція Києва дала кілька порад, як уберегтися від протиправних дій шахраїв, які використовують схему — «грошова реформа».

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